Bei der Lagerolympiade des Kreiszeltlagers 1989 in Flandersbach (Wülfrath) war besondere Geschicklichkeit gefragt. Der Junge mit dem Eimer in der Hand war das erste Jugendfeuerwehrmitglied mit Migrationshintergrund und ist heute Chefarzt an einer Hamburger Klinik (Ercan Sagnak).