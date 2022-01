Institution In Heiligenhaus : Die Jugendfeuerwehr wird 50 Jahre alt

Der Einführungsabend im Jahr 1972 mit Jörg Brunnöhler. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

HEILIGENHAUS Die Heiligenhauser Jugendfeuerwehr wurde 1972 gegründet. Das 50- jährige Bestehen wird jetzt mit einer digitalen Videoreihe gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Ein Wohnungsbrand in Hetterscheidt, die Erstversorgung einer verletzten Person in einer Kleingartensiedlung, Rauchentwicklung in einem Schulgebäude, in dem sich noch Menschen aufhalten und zur nächtlichen Stunde noch eine technische Hilfeleistung. 2017 erlebten 13 Mädchen und Jungen der Heiligenhauser Jugendfeuerwehr eine 24-Stunden-Schicht mit Einsatzsimulationen, wie sie Feuerwehrleute aus ihrem echten Alltag so tatsächlich kennen.

Es sind Aktionen wie dieser Berufsfeuerwehr-Tag, bei denen die Jungfeuerwehrleute zusammenwachsen und in ein Hobby fürs Leben, das eigentlich viel mehr ist. Und das seit nun schon 50 Jahren. Denn 103 Jahre nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Heiligenhaus rief man im Jahr 1972 die Jugendfeuerwehr ins Leben. Der damalige Wehrleiter Karl Wilms gab damals den Impuls und legte damit den Grundstein für eine echte Institution im Heiligenhauser Leben. „Sein Hintergedanke damals: In Anbetracht einer stark wachsenden Stadt frühzeitig den Nachwuchs sichern.“ So fasst man es bei der Heiligenhauser Wehr selbst zusammen – Wilms starb im Januar letzten Jahres im Alter von 93 Jahren, sein Gedanke von damals lebt weiter. Denn heute haben etwa 60 Prozent der Wehrleute in der aktiven Einsatzabteilung ihre Wurzeln in der Jugendfeuerwehr.

Info Mitglieder sind zwischen 12 und 18 Jahre alt Die Jugendfeuerwehr besteht aus Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren, betreut von einem Team von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern. Weitere Informationen gibt es auf jf-heiligenhaus.de

Die wurde zu Beginn von Günter Brunnöhler als erstem Stadtjugendfeuerwehrwart und seinem Stellvertreter Hans-Georg Worm geprägt. Die beiden warben damals für eine Idee, die zu dieser Zeit noch alles andere als verbreitet war: Und so wurden am 14. November 1972 insgesamt 32 Jungen zum ersten Heiligenhauser Jugendfeuerwehr-Jahrgang. Eine Finanzspritze der Stadt von 6000 Mark half beim Anschub und 1973 wurde ein aussortierter Tragkraftspritzenanhänger der Bundeswehr in Eigenarbeit umgebaut und zum ersten eigenen Fahrzeug. Aus Platzmangel in der alten Feuerwache zog die Jugendfeuerwehr 1974 vorübergehend in die leerstehende neue Schule in der Abtsküche. Als 1983 die Feuerwache an der damaligen Friedhofsallee – der heute nach dem Wehrgründer benannten Dr.-Julius-Held-Straße – fertiggestellt wird, zog auch die Jugendabteilung ein. Die muss allerdings aus Kostengründen im Jahr 1985 für etwa zehn Jahre von 30 auf 20 Mitglieder verkleinert werden.

Ab 1987 sind auch die ersten Mädchen dabei und mit immer mehr Jugendfeuerwehren im Umkreis etablieren sich gemeinsame Zeltlager, Kreisalarmübungen und Hinderniswanderungen. Eine enge Freundschaft besteht seit Beginn der 90er Jahre auch zu den jungen Kameradinnen und Kameraden der Heiligenhauser Partnerstadt Zwönitz, die sich durch regelmäßige Begegnungen auszeichnet.