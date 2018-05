Ratingen: Jugendamt sucht dringend Betreuer

Ratingen Die Stadtrand-Erholung ist ein beliebter Ferien-Klassiker in Ratingen. Es gibt dafür besondere Schulungseinheiten.

Die Stadtranderholung ist ein beliebter Ferien-Klassiker in Ratingen: Die Kinder werden im zweiwöchigen Rhythmus montags bis freitags von 8.45 bis 16.30 Uhr betreut. Sie sind in der Regel drei Tage lang in einer städtischen Einrichtung oder Jugendherberge untergebracht, in der viel gespielt und gebastelt wird. Die Betreuerinnen und Betreuer sind gefragt, sich mit eigenen Ideen einzubringen und den Kindern erlebnisreiche Tage zu bescheren. An den anderen beiden Tagen der Woche findet ein Ausflug statt, die Ziele werden vom Betreuerteam gemeinsam bestimmt.