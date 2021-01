Ferien in Ratingen : Jugendamt plant Programm für die Osterferien

Ferien in Ratingen

Ratingen Spiele und Ausflüge sind erst einmal für die Osterfreien geplant – sofern Corona es zulässt. Auch die Jugendzentren wollen Angebote auf die Beine stellen. Vorsorglich sind Alternativen geplant.

Trotz des aktuellen Corona-Lockdowns plant das Jugendamt der Stadt verschiedene Angebote für Kinder in den Osterferien – in der Hoffnung, dass diese dann auch durchgeführt werden können. Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren können sich ab Montag, 25. Januar, für die Stadtranderholung anmelden. Die Kinder werden in den beiden Ferienwochen (29. März bis 1. April und 6. bis 9. April) täglich von 9 bis 16.30 Uhr im städtischen Jugendhaus, Stadionring 9, betreut. Neben einem Spiel- und Freizeitangebot werden zweimal pro Woche Ausflüge gemacht. Die Kinder erhalten ein warmes Mittagessen oder Lunchpakete und Getränke.