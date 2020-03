Ratingen : Jugendamt: Förderantrag für Kita-Platz stellen

Ratingen (RP) Zurzeit werden die Bescheide für Kita-Plätze im kommenden Kindergartenjahr verschickt. Dabei wird es absehbar zu einer Reihe von Absagen kommen.

Das Jugendamt der Stadt Ratingen weist in einer Mitteilung jedoch ausdrücklich darauf hin, dass eine solche Absage nicht endgültig sein muss. Etwa 25 Prozent der Plätze in den städtischen Einrichtungen werden in einem nachgelagerten Verfahren zentral vergeben.