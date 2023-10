Jubiläum in Ratingen Manege Lintorf wird 40 Jahre alt

Der Eintritt am Sonntag ist frei. Die Manege Lintorf freut sich darauf, viele Ratinger begrüßen zu dürfen und gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu verbringen. Alle Informationen oder auch Änderungen zu den Veranstaltungen sind auf der Homepage unter www.manege-lintorf.de zu entnehmen. In der Woche darauf geht es dann gruselig weiter: Am Samstag, 28. Oktober, findet ab 21 eine Halloween-Party in der Manege statt. Die Partygäste können dann zu verschiedenen Musikrichtungen tanzen, darunter Party Classics, Techno und House.