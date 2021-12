Ratingen : Jürgen von der Lippe in Ratingen

Ratingen Einen Vorgeschmack auf sein aktuelles literarisches Feuerwerk „Sex ist wie Mehl“ gibt der Autor Jürgen von der Lippe am Mittwoch, 16. Februar, ab 20 Uhr im Stadttheater Ratingen.

Was ist eine Fünf-Euro-Sängerin? Warum ist Sex wie Mehl? Wer sagt: Geh deine Oma melken? Aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes? Was ist Manna-Hamham und was macht ein Mönch mit einem Saxofon? In seinem Buch verhandelt Jürgen von der Lippe – seines Zeichens Entertainer, Moderator, Schauspieler, Autor – alle wichtigen Themen der Zeit. Religion, Wissenschaft, Kunst und natürlich auch die Libido kommen nicht zu kurz.