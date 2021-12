Angedacht : Josef als Weihnachtsbegleiter

Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann eröffnet die Kreissynode mit einer Andacht in der Stadtkirche in Ratingen. Foto: RP/Achim Blazy

Der evangelische Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann hat zu Weihnachten die Rolle von Josef näher beleuchtet. Wer war dieser Mann und taugt er als Vorbild?

Wer ist Josef? Ein alter Mann mit Bart? Auf frommen Ölgemälden und in vielen Krippen sieht er so aus. Ein Greis, die Jungfräulichkeit Marias wird er nicht antasten. Allerdings erzählt der Evangelist Lukas, dass Maria mit Jesus ihren ersten Sohn gebar. Und in der Bibel steht auch, dass Jesus weitere Geschwister hatte. Ganz so alt und weg vom Leben war Josef wohl doch nicht.