Ratingen: Jonges restaurieren den Ehrenfriedhof

Ratingen Die Grabsteine sind sauber, die Inschriften wieder lesbar. Und die Grünfläche kann sich auch wieder sehen lassen.

Überwucherte Grabsteine, deren Inschriften zum Teil kaum noch zu lesen waren: Für die Ratinger Jonges ein Anlass, einmal gründlich sauber zu machen und die Pflanzen zurückzuschneiden. Doch so einfach, wie sich die Mitglieder des Ratinger Heimatvereins die Verschönerung des katholischen Teils des Ehrenfriedhofs an der Werdener Straße gedacht hatten, ging es dann doch nicht, wie Guido Multhaupt, Beisitzer Stadtbildpflege bei den Jonges, gestern erklärte. Denn der Ehrenfriedhof steht in seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz. Und da dürfen nur Experten in Abstimmung mit der Denkmalbehörde ran.