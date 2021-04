Ehrenamt während der Pandemie : Johanniter sind weiterhin aktiv

Die Ratinger Johanniter sind bei Corona-Testungen in Firmen und im Johanniterheim Velbert eingebunden. Foto: RP/Johanniter

Ratingen Der Sanitätsdienst liegt zwar brach, dafür helfen die Ehrenamtlichen Firmen bei den Corona-Tests. Außerdem wird die alte Wache in Lintorf renoviert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Das gilt auch für die Johanniter. Die Corona-bedingten Einschränkungen beeinflussen viele ihrer Arbeitsbereiche, nicht zuletzt im Ehrenamt. Dort können die üblichen Dienstabende nicht stattfinden, und weil derzeit alle Großveranstaltungen ausfallen, sind die Sanitätsdienste ebenfalls gestrichen.

Dennoch sind die Johanniter auch weiterhin aktiv: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind regelmäßig in Corona-Testungen bei verschiedenen Firmen und im Johanniterheim Velbert eingebunden. Dort führen sie Schnelltests an Mitarbeitenden sowie an Besucherinnen und Besuchern des Heims durch. So helfen sie dabei, für die Sicherheit der Menschen in den Firmen und im Johanniterheim zu sorgen.

Dienstabende finden im Ratinger Ehrenamt derzeit virtuell statt. Die Helferinnen und Helfer treffen sich online, um sich über verschiedene Aspekte der ehrenamtlichen Aufgaben fortzubilden, sich auszutauschen und den Kontakt untereinander zu halten. So lässt sich auch auf Abstand der Zusammenhalt stärken.

Ebenfalls auf Abstand renovieren die Ehrenamtlichen seit einigen Monaten eine alte Johanniter-Wache am Hülsenbergweg in Lintorf. In einer kleinen Gruppe von maximal drei Personen werden Wände gestrichen, Räume umgestaltet und alles dafür vorbereitet, wenn der Dienstbetrieb wieder losgehen kann. „In den letzten Jahren konnten wir unsere Helferschaft kontinuierlich vergrößern. Mit der Wache am Hülsenbergweg haben wir eine gute Möglichkeit, ergänzend zu unserem Einsatzzentrum in Breitscheid Platz für die Helferschaft zu schaffen. Auch ein neuer Standort für die Johanniter-Jugend wird hier entstehen“ erzählt Marcel Raußmüller, Ortsbeauftragter der Johanniter Ratingen. Denn der momentane Standort der Johanniter-Jugend in Ratingen an der Poststraße wird Ende Juni dieses Jahres aufgegeben.