Schnäppchenalarm : Johann + Wittmer baut um – der Räumungsverkauf läuft

Ratingen Johann + Wittmer baut seine Geschäftsräume an der Kaiserwerther Straße um. Der Verkauf geht in dieser Zeit weiter. Für die Kunden heißt das: Schnäppchenalarm.

Das Unternehmen vergrößerte sich in den Folgejahren sukzessive. Im November 1993 war dann die Geburtsstunde des heutigen Fachmarktes. „Johann + Wittmer in der HiTec-Fabrik“ öffnete die Türen in den alten Fabrikhallen an der Kaiserswerther Straße. Im Jahr 2006 erfolgt der letzte Markenwechsel unter das Dach der Euronics und seit 2009 heißt das Unternehmen als Euronics XXL Johann + Wittmer.