Literatur in Heiligenhaus : Pensionierter IKG-Lehrer liest aus seinem neuen Roman

Heiligenhaus Jörg Potthaus stellt im VHS-Café sein neues Buch in einer Lesung vor. Es ist der zweite Roman des ehemaligen Gymnasiallehrers, der lange am IKG unterrichtete.

Am Freitag, 12. November, 19 Uhr, wird der Autor im VHS-Haus am Südring 159, Raum 11, dem VHS-Café, aus dem neuen Werk vorlesen. Im Mittelpunkt des Romans steht die Liebesgeschichte zwischen Johannes, dem desillusionierten Ex-Lehrer, und der – offenbar dem Roman „Nachtzug nach Lissabon“ entsprungenen - 25 Jahre jüngeren Julie Laforêt, die zeigt, was geschehen kann, wenn durch die Kraft der literarischen Einbildung ein lang gehegter Liebes-Traum für einen kurzen Moment Wahrheit werden soll. „Auch, wenn das Schreiben schon ein Lieben ist, kann man von der Sehnsucht nach Liebe so erzählen, dass am Ende unerwartet eine Hand auf der Schulter des Erzählers den Leser gleich mitberührt“, sagt Bodo Kirchhoff, Träger des Deutschen Buchpreises 2016, über „Warten auf Julie“. Anmeldung obilgatorisch unter Tel.: 212-1950. Nähere Informationen auf www.vhs-vh.de oder unter 02051 94960.