Feuerwehr-Jubiläum : „Paletti“ hat das Feuerwehr-Gen

Jörg Brunnöhler im Jahr 1977 bei einer Übung an der Kläranlage Am Sprung. Foto: RP/Stadtarchiv Heiligenhaus/Klöckner

Jörg Brunnöhler, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, ist seit 40 Jahren im Einsatz. Seinen Spitznamen kennt jeder.

Das Sturmtief „Ela“ gehört zu den schlimmsten Unwettern der Region in den letzten Jahrzehnte – auch in Heiligenhaus kommt es zu schweren Verwüstungen. Für Jörg Brunnöhler, den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr und Michael Beck, damals noch erster Beigeordneter, gibt es in dieser Nacht viele Entscheidungen zu treffen.

„Ich erinnere mich noch, wie wir um zwei Uhr morgens die Lage einschätzen und Maßnahmen koordinieren mussten“, sagt Beck. Auch bei Brunnöhler sitzt das Geschehen an diese brisante Sturmnacht noch tief: „Wir haben stündlich telefoniert. Trotzdem hat mir die Zusammenarbeit viel Spaß gemacht.“ Zum Anlass des 40-jährigen Dienstjubiläums des Stadtbrandinspektors Jörg Brunnöhler (59), besser bekannt als „Paletti“, blickten sie auf so manch denkwürdigen Einsatz des „Feuerwehr-Urgesteins“ zurück.

Den Spitznamen „Paletti“ hat er von seinem Lieblingssatz „Alles Paletti“ schon seit vielen Jahren. Der Name stand sogar schon einmal in einem offiziellen Polizeibericht. So kennen ihn aber auch schon die kleinen Heiligenhauser. Die besucht er im Rahmen des vorsorgenden Brandschutzes in Kindergärten und Grundschulen. „Dafür ist er genau der richtige Mann“, findet Bürgermeister Beck. Und auch wenn der Jubilar in Velbert wohnt, er sei mit Leib und Seele Heiligenhauser. Und hier hat er schon zahllose Einsätze hinter sich gebracht und viel erlebt.