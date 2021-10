Ratingen : Firma Tünkers baut Arbeitsplätze in Ratingen ab

Ratingen Rund 30 Beschäftigte sollen betroffen sein.

Als Reaktion habe man die Produktion der Modularen Greifersysteme von Ratingen in das Werk in Tschechien ausgelagert und viele Verträge mit Leihpersonal aufgekündigt. „Im Hinblick auf unsere mittelfristige Ausrichtung und die sich wandelnden Qualifikationsbedarfe haben wir außerdem mit Mitarbeitern Verträge für Altersteilzeit, aber auch Aufhebungsverträge angeboten und abgeschlossen“, heißt es in einem Schreiben, „durch diese Entwicklungen wird die Zahl der Mitarbeiter in Ratingen zum Jahresende voraussichtlich rund 30 Direkt-Beschäftigte weniger umfassen.“