Feiern in Ratingen : Zweite Runde für Jetzt&Immer-Festival

Am Samstag geht das Jetzt&Immer-Festival am Grünen See in die zweite Runde. Die Erstauflage im Jahr 2019 kam gut an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach der erfolgreichen ersten Auflage und einer Coronapause geht das Musikevent am Samstag in die zweite Runde. Sieben Bands rocken das Gelände am Grünen See. Dazu soll es Streetart geben.

Lange haben die Organisatoren gezittert. Immer neue Änderungen in der Corona-Schutzverordnung und steigende Inzidenzen stellten wiederholt infrage, ob das Jetz&Immer-Festival am Grünen See stattfinden kann. Jetzt ist es amtlich: „Wir können starten“, meldet Anton Lenger, einer der drei Planer.

Die Planungen laufen schon länger, sind zum Teil aus dem Jahr 2020 übernommen worden, als das Festival coronabedingt ausfallen musste. Und das, nachdem die Erstauflage bei den Gästen gut angekommen war. Mit 200 bis 300 Besuchern hatten die Planer gerechnet. Am Ende kamen 2000 Gäste.

Info Jetzt&Immer Festival am Grünen See Am Samstag, 11. September, ab 14.30 Uhr startet die zweite Auflage des Jetzt&Immer-Festivals am Grünen See. Tickets zum Preis von 30 Euro gibt es im Internet. Die Tickets aus dem vergangenen Jahr behalten ihre Gültigkeit. Eintritt für Geimpfte, Genesene oder mit negativem PCR-Test. jetztundimmer.de

Das „Go“ für das diesjährige Spektakel kam buchstäblich in letzter Minute, was Jan Kaldewey, Felix Große und Anton Lenger ein paar schlaflose Nächte beschert. Die Zusagen der letzten Musiker werden quasi in letzter Minute eingetütet. Das Hygienekonzept stand weitestgehend. „Der Eintritt ist nur für Geimpfte, Genesene oder mit einem negativen PCR-Test möglich“, erklärt Anton Lenger. Werden die Bestimmungen eingehalten „können wir theoretisch mit 2500 Personen starten.“ Dennoch wollen die Organisatoren unter dem Limit bleiben, um den Gästen einen entspannten Festival-Tag zu ermöglichen.

„Es wird eine bunte Musikmischung für junges Publikum geben – poppig, Rock, Rap und Indie“, verspricht Lenger. Das Publikum darf sich auf überregional bekannte Band und auf Newcomer freuen.

Auf jeden Fall dabei ist die Ratinger Formation Friday And The Fool, die Anton Lenger als Sänger und Keyboarder und Felix Große als Schlagzeuger verstärken. Nach mehreren Monaten im Studio dürfen sich die Fans auf die Vorstellung von sieben neuen Stücken und bisher unveröffentlichtem Material freuen.

Provinz bringen deutschen Indie-Pop mit nach Ratingen. Erst 2017 gegründet, unterschrieben die vier nach einer Teilnahme am Förderwettbewerb der Mannheimer Popakademie schon 2019 einen Plattenvertrag. Kurz darauf erschien die erste Single und Mitte vergangenen Jahres das Debütalbum. Provinz gilt als eine der besten Newcomerbands der letzten Jahre.

„Auf unserem neuen Album erwarten euch politische, sozialkritische sowie ruhige Songs zu zwischenmenschlichen Themen – allesamt garniert mit einer gehörigen Portion rotzigem Punkrock“, bringen die Punk-Rocker der Düsseldorfer Band Rogers es auf den Punkt, was die Besucher erwartet.

Ebenfalls aus Düsseldorf kommt der Singer und Songwriter Fabian Saller. „Nah am Indiepop, ein bisschen angelehnt im Funk und Soul und grundsätzlich vom Sound modern2, beschreibt er seine Musik.

Schmyt mischt seit 2013 in der Musikszene mit. Seit der Auflösung der Band Rakede Anfang letzten Jahres ist Schmyt Solo unterwegs. Erst im April veröffentlichte er eine EP mit düsteren Sounds und emotionalen Texten, die wohl in die Deutschrap-Szene einzuordnen sind.

Mit samtiger Stimme und harmonischen Beats überzeugt die Bochumerin Amilli auch auf internationaler Bühne. 2018 landet sie ihren ersten Hit und wird seitdem von deutschen wie amerikanischen Musikredaktionen gefeiert.

Die Planungen für den weiteren Rahmen sind schon festgezurrt. „Drei oder vier Foodtrucks aus der Region werden einen Foodcourt bilden“, so Lenger. „Flüssignahrung“ gibt es natürlich auch. Dabei setzt das Team auf Nachhaltigkeit. „Wir wollen Plastikmüll weitgehend vermeiden.“ Ein Team der Initiative Viva con Agua wird sich unter die Gäste mischen und Pfandbecher einsammeln. Der Erlös geht an Projekte, die Menschen in verschiedenen Ländern einen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.

Auch in Sachen Streetart wird das Jetzt&Immer-Festival Zeichen setzen. Künstler, darunter Bona Berlin, werden vor Ort malen und sprayen und lassen sich dabei von den Gästen über die Schulter schauen. Sie bringen zusätzlich einige ihrer Arbeiten mit, die in einem speziellen Areal ausgestellt werden. Außerdem wird es einen Bierpong-Tisch und eine Chill-Out-Area geben.