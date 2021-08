Bundestagswahl : Jessica Denné-Weiß und ihr Senkrechtstart in der FDP

Heiligenhaus Das nennt man wohl einen Vertrauensbeweis, mindestens aber ein starkes Signal: Bei der FDP-Wahlversammlung erhielt Jessica Denné-Weiß 76 von 78 Stimmen.

FDP-Mitglied ist sie seit 2013: „Ich habe mich zu dem Zeitpunkt dazu entschieden, als die FDP aus dem Bundestag geflogen war und Christian Lindner den Neustart plante“, sagt sie. Einer ihrer Antriebe: „In der Politik sind zu wenige Praktiker.“ Das führte sie auf lokaler Ebene zunächst als sachkundige Bürgerin in den Heiligenhauser Rat. Schon hier ist sie mit den denkbar unterschiedlichsten Themenwelten in Verbindung. Zum einen macht sich die FDP stark für den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft (inklusive visísionärer Vorstellungen, die locker als Generationenprojekt durchgehen). Und dann sind da so komplizierte wie eben alltagspraktische Themen: Denné-Weiß setzte sich massiv für den Erhalt der Frühchen-Intensivstation am Klinikum Niederberg ein. Ergebnis: Das medizinische Angebot blieb erhalten.

Vorangegangen war ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft (Bachelor) und Volkswirtschaft (Masterstudiengang in Großbritannien). In der damaligen WestLB sammelte sie dann unter anderem Erfahrung als Wertpapierhändlerin. An ihrem ehrgeizigen Herangehen an Herausforderungen (das Wort „Problem“ fällt im Gespräch nicht) lässt sie keinen Zweifel aufkommen. Da ist es folgerichtig, dass sie im Fall ihrer Wahl in Berlin für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kämpfen möchte: „Hier darf es kein simples Entweder/Oder geben.“ Es gehe letztlich um persönliches Zeitmanagement. Ihr eigenes lasse gelegentlich Zeit für Musik: Sie spielt Harfe und Klavier.