Heiligenhauser Pfarrkarneval : Jecke feiern 25 Jahre Männerballett

Aus der Frühzeit: Das Männerballett St.Ludgerus bei einem Auftritt im Jahr 2003. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Die Proben für den großen Auftritt haben im Pfarrheim St. Ludgerus längst begonnen.

Wer steht wo? Mit welchem Fuß wird begonnen? Und mit welchem Lied geht es nochmal los? …. Da wird auch schon eingezählt – und los geht’s! Die bekannte Anmut, Grazie und Eleganz des Männerballetts der katholischen Gemeinde ist in dieser Probe zwar bereits zu erahnen, aber trotzdem muss noch an so manchen Schrittfolgen gearbeitet werden.

„Aber wir bekommen das hin“, weiß Trainern Claudia Thanscheidt sicher. Bis Samstag, 16. Februar, muss jedenfalls alles sitzen, dann lädt die kleine Tanzkompanie wieder zum heiß begehrten Pfarrkarneval in den Ludgerustreff und sorgt für gut gefüllte Sitzreihen. Für ihren Auftritt proben zum Beispiel auch schon die Messdiener ihre erfahrungsgemäß pointierten Sketche, die sich gerne um das Gemeindeleben drehen. Das Motto wird dabei immer vom Männerballett ausgesucht, in diesem Jahr: „Flower Power und Helau“, kündigt Jürgen Tippegei an. Dazu werden dann auch wieder die Kostüme passen, die bereits kunterbunt parat liegen, aber natürlich noch gezeigt werden. Die gehören nämlich immer zu den besonderen Glanzlichtern. 2013 zum Beispiel kamen sie in quietschgelben und vor allem: hautengen Kostümen auf die Bühne und sangen Nana Mouskouris „Guten Morgen, Sonnenschein.“ Das sorgte, so erinnern sich die Tänzer, nicht bei jedem Gemeindemitglied für strahlende Gesichter.

INFO Hier gibt es Karten für den Pfarrkarneval Das große Karnevalsprogramm mit dem Highlight des Männerballetts lädt am Samstag, 16. Februar, 19 Uhr, wieder zum Pfarrkarneval der katholischen Gemeinde in den Ludgerustreff, Ludgerusstraße 2a. Motto ist dann: „Flower Power und Helau“. Platzkarten können bei Gisela Tippegei vorbestellt werden unter Telefon 02056 6363, Mobil 0176 34469474 oder gisela.tippegei@mail.de.

Der Karneval jedoch ist fest im Gemeindeleben verankert. Aktuell sind fünf Tänzer im Probenmodus, zwei weitere gehören eigentlich noch dazu. Aber einer von ihnen setzt als frisch gebackener Vater in diesem Jahr aus, der andere muss verletzungsbedingt auf der Bank Platz nehmen. Passenderweise ist genau zur richtigen Zeit Nachwuchstänzer Fabian zur Gruppe dazu gestoßen. Und damit ist die Mitgliederzahl der karnevalistischen Tanzkompanie wieder im Aufwind. Vor zwei Jahren waren sie noch zu viert.