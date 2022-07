Brasilianische Klänge in Heiligenhaus mit „Tukano“ : Musik und Gumenfreuden im Museum Abtsküche

Brasilianische Klänge in Heiligenhaus mit „Tukano“

Heiligenhaus Mit der Band „Tukano“ unterbricht der Arbeitskreis „Kultur im Museum“ am Samstag, 6. August, 19.30 Uhr, mit südamerikanischen Klängen die Sommerpause im Museum Abtsküche.

(RP) Das Quartett „Tukano“ verbindet brasilianische Instrumentalmusik des Samba, Bossa Nova und des Choro mit Einflüssen von Jazz und Flamenco. Dazu kommen stilistische Ausflüge in den Tango und die Milonga, in afrokubanische Rhythmen und orientalische Klangwelten.

„Das Tukano-Vögelchen wird dieses Jahr 15 Jahre alt und entdeckt so auch immer wieder neue Inspirationen bei Ausflügen in verschiedene musikalische Stile des Globus“, sagt Percussionist Thomas Bräutigam, der gemeinsam mit Peter-Andreas Rudolph und Martin Gießmann, beide an der Gitarre und dem E-Bass sowie Herbert Schneider (Saxophon, Ewi und Didgeridoo) auf der Bühne stehen wird.