Hösel : Kulturkreis lädt ein zu Touren und Musik

Ratingen Den Beginn im Januar macht eine Fackelwanderung im Hüttenwerk Duisburg. Zudem gibt es eine Tagestour zum Bonner Münster und ein Preisträgerkonzert.

(RP) Der Kulturkreis bietet am 14. Januar spätnachmittags eine geführte Fackelwanderung im stillgelegten Hüttenwerk im Duisburger Landschaftspark sowie vormittags einen geführten Besuch durch das Museum Küppersmühle für moderne Kunst, ebenfalls in Duisburg. Die Sonntagskonzerte des Kulturkreises werden am 16. Januar um 17 Uhr fortgesetzt. Geboten wird ein wahrer Leckerbissen, und zwar das im letzten Jahr verschobene Preisträgerkonzert des Deutschen Musikrates, ausgeführt vom TARS-Ensemble Alter Musik. Das Ensemble hat sich der barocken Kammermusik verschrieben. Es rückt mit einem ganzen Kleinbus voller Instrumente an und ihr Konzert ist deswegen auch optisch gesehen ein Spektakel. Es spielen Claudius Kamp (Blockflöten, Fagottinstrumente), Charlotte Schwenke (Diskant- und Baßgambe) und Johannes Rake (Cembalo, Orgel und Claviorganum). Dieses Konzert kann im Oktogon in Hösel live oder per livestream erlebt werden. Seine Wahl dazu gibt der Interessent bei der Anmeldung an.