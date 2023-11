Kreis Mettmann Jahresempfang des Kreis-Katholikenrats

Der Katholikenrat des Kreises Mettmann lädt zu seinem Jahresempfang ein. Am Samstag, 25. November, 11 bis 14 Uhr, werden Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche und Gesellschaft in Hilden erwartet. Auch Interessierte sind eingeladen, in das Atrium von St. Jakobus, Hochdahler Straße 1. Die Segensfeiern, die in Mettmann zu Beginn des Jahres stattgefunden und deutschlandweit Wellen geschlagen haben, geben Anlass zu fragen: Wie mit Spannungen in der Kirche umgehen? Wie unterschiedliche Meinungen als Chance begreifen? Wie reagieren auf Verlautbarungen und Sanktionen, ohne Fronten zu verhärten? Referent ist der Bonner Moraltheologe Jochen Sautermeister. Der Katholikenrat, als Vertreter von etwa 145.000 Katholiken im Kreis Mettmann möchte mit dieser Veranstaltung einen Impuls zu verändernder Kommunikation bei kontroversen Meinungen und Positionen setzen. Bei Interesse wird um Anmeldung bis zum 20. November gebeten unter vorstand@kreiskatholikenratmettmann.de