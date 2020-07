Heiligenhaus : Jagdschein: Das „Grüne Abitur“ fordert heraus

Heiligenhaus Die Anforderungen für den Jagdschein sind hoch. Nicht umsonst nennt man die Prüfung das „Grüne Abitur“. Im September startet im Heiligenhauser Umweltbildungszentrum ein neuer Kurs. Es sind noch Plätze frei.

Kurz vor der Prüfung im April kam der Lockdown. Da steckten die Teilnehmer des aktuellen Jägerkurses des Umweltbildungszentrums schon mitten in den Vorbereitungen für ihre Abschlussprüfungen, die dann nicht stattfanden. So waren zum Beispiel sämtliche Schießstände landesweit dicht. „Deswegen geht der aktuelle Kurs etwas länger“, sagt Stadtförster Hannes Johannsen zum Stand der Ausbildung.

Es muss also noch mal gelernt werden und das für Prüfungen, die ohnehin als höchst anspruchsvoll gelten. Aufgrund ihrer Schwierigkeit nennt man die Lehrgänge mit abschließender Jagdscheinprüfung auch gerne mal „Grünes Abitur“.

Bewerber müssen in folgenden Bereichen ihr Wissen nachweisen: Tierarten, Wildbiologie, Naturschutz, Wildhege. Jagdbetrieb, Sicherheitsbestimmungen, Jagdhundwesen, Wildkrankheiten. Waffentechnik, Führung von Jagd- und Faustfeuerwaffen. Jagdrecht, Einzelbestimmungen des Waffenrechts, Tierschutzrecht, Natur- und Landschaftsrecht. Behandlung des erlegten Wildes inklusive hygienische Erfordernisse. Beurteilung der gesundheitlich unbedenklichen Beschaffenheit des Wildbrets.

Der Fragebogen wird landeseinheitlich von der Obersten Jagdbehörde erstellt. Die Fragen sind gesetzlich vorgegeben, so dass die Oberste Jagdbehörde in jedem Jahr die Prüfungsfragen aus dem Gesamtkatalog auswählt.

Wer in Deutschland den Jagdschein bekommen will, muss dafür drei Prüfungen absolvieren. Eine schriftliche mit jeweils 25 Fragen aus vier Kategorien, eine mündliche, bei der die Prüfer eine halbe Stunde lang willkürlich aus einem Katalog von 620 Fragen auswählen können, und die Schießprüfung, bei der mit drei verschiedenen Waffen drei verschiedene Ziele getroffen werden müssen.

Textilfabrik Cromford bietet wieder Führungen für Gruppen an

Führungen und Kinderspiele : Textilfabrik Cromford bietet wieder Führungen für Gruppen an

Bundesweit liegt die Durchfallquote im Schnitt der letzten Jahre bei etwa 20 Prozent. Für die Heiligenhauser Jagdkursteilnehmer stehen nun im August die Nachholtermine an. Am 1. September beginnt dann auch schon der neue Kurs, in dem noch Plätze frei und buchbar sind, wie Förster Hannes Johannsen mitteilt.