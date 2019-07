Ratingen : Italienische Nacht voller Geheimnisse

Die Orgelwelten in St. Peter und Paul verabschieden sich mit Konzert in die Sommerpause.

(RP/jün) Zum Start in die Sommerferien laden die Orgelwelten Ratingen zur italienischen Nacht voller Geheimnisse ein. An diesem Freitag, 12. Juli, verbreiten Livia Mazzanti aus Rom und Francesco Finotti aus Padua italienischen gusto an der Seifert-Orgel und ihrer Klangmagie in St. Peter und Paul. In der Pause zwischen den beiden Konzerten werden italienische Köstlichkeiten angeboten: von der klassischen Pizza, die zeitgleich mit der Orgel zum Weltkulturerbe erhoben wurde, über Antipasti aus eigener Herstellung und erlesenen Weinen aus italienischem Anbau.