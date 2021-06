Kreis Mettmann : Caritas lädt zum Themenabend

Rabeya Müller geht der Frage nach, ob ein gläubiges Leben und die Integration in den Arbeitsmarkt vereinbar sind. Foto: Bußkamp Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

Kreis Mettmann Islamwissenschaftlerin, Theologin und Religionspädagogin Rabeya Müller spricht am 16. Juni über das Thema „Islam und Arbeit“. Interessierte können der Veranstaltung online folgen.

Die Caritas-Flüchtlingshilfe und die Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln veranstalten am Mittwoch, 16. Juni, zusammen mit dem Katholischen Bildungsforum ihren nächsten offenen Themenabend. Im Fokus steht das Thema „Islam und Arbeit/ Ausbildung“.

Sind ein gläubiges Leben als Muslim und Integration ins Arbeitsleben zu vereinbaren? Eine provokante Frage, aber stellt sie sich überhaupt? Welche Aussagen trifft der Koran zu Arbeit und Bildung? Welche religiösen Pflichten gibt es im Islam? Stehen diese Pflichten wie beispielsweise regelmäßiges Gebet oder das Fasten im Ramadan in Konflikt mit den Anforderungen der deutschen Gesellschaft beziehungsweise des deutschen Arbeitsmarktes?

Ein Blick in den Koran zeigt, wie hoch der Stellenwert von Bildung und Arbeit im Islam ist. Die Teilnehmer werden Einblicke in die muslimische Theologie bekommen und erfahren, dass gerade die Religion Motor und Stütze für die Integration sein kann. Dabei wird die Islamwissenschaftlerin, Theologin und Religionspädagogin Rabeya Müller erläutern, mit welchen Fragen Muslime ganz praktisch beschäftigt sind und welche Lösungen sie finden.

Unfall in Mettmann

Unfall in Mettmann : Polizei sucht nach Krankenwagen

Klezmer mit „Tovte“ in der Kulturvilla

In Mettmann beginnt das Konzertleben wieder

In Mettmann beginnt das Konzertleben wieder : Klezmer mit „Tovte“ in der Kulturvilla

Der Abend richtet sich an Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit und an Interessierte. Der Themenabend wird mit Mitteln des Förderprogramms „Komm an“ des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Teilnahme ist kostenlos.