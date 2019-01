Förderkreis bietet Doppelpremiere: Isenbügel verspricht ein Stück Welttheater

Isenbügel In der Dorfkirche dreht sich am Freitag, 11. Januar, alles um Texte zwischen Shakespeare, Mascha Kaleko und David Foster Wallace.

Das sind die Protagonisten des Abends: Die Schauspielerin und Physical-Performerin Mahalia Horvath, 1993 in der Schweiz geboren, vereint in ihrem Schaffen die Leidenschaften für Bewegung und Theater und geht dabei ihren eigenen schöpferischen Ideen nach. Während des Studiums an der Folkwang Universität der Künste wurde sie 2017 und 2018 mit dem Migros-Kulturprozent Studienpreis in Bewegungstheater ausgezeichnet. Emmanuel Edoror, 1992 in Nigeria geboren, hat in der Zeit von 2007 bis 2016 bei Cactus Junges Theater gespielt und choreographiert. Seit 2016 studiert er Physical Theater an der Folkwang Universität der Künste.