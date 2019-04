Heiligenhaus : Klavierabend im Debussy-Jahr

Isenbügel Pianisten-Duo ist am 5. Mai zu Gast in der Dorfkirche Isenbügel.

(RP) Die Pianisten Manfred Aust und Elisabeth Schmierer gestalten am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr, in der Dorfkirche Isenbügel ein Programm zu Ehren des 100. Todestages des Komponisten Claude Debussy.

Der Pianist und Klavierpädagoge Manfred Aust ist seit 2004 Professor an der Musikhochschule Lübeck, wohin er gerade 28-jährig als seinerzeit jüngster Professor berufen wurde. Er spielt als Solist mit renommierten Dirigenten und Orchestern. Besonders engagiert er sich für die Förderung des pianistischen Nachwuchses: So veranstaltet er gemeinsam mit Prof. Josef-Anton Scherrer viele Jahre lang einen Meisterkurs für junge Pianisten, deren Schüler ebenfalls schon oft in der Dorfkirche gespielt haben.

Prof. Dr. Elisabeth Schmierer ist seit 2000 Lehrbeauftragte für Musikwissenschaft an der Folkwang UdK Essen und erhielt 2008 die „akademische Würde“ einer außerplanmäßigen Professorin an der TU Berlin. Sie wurde mit einer Arbeit über Gustav Mahlers Orchesterlieder promoviert und habilitierte sich mit einer Abhandlung über die französischen Opern Niccolò Piccinnis.