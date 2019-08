Bühne Isenbügel : Besonders Theater in der Dorfkirche

Besonders Theater in der Dorfkirche

Heiligenhaus Zwei junge Künstlerinnen bringen ein Pantomimen- Programm auf die kleine Isenbügeler Bühne.

(RP) Das verspricht ein so selten gesehenes Theatererlebnis: Am Samstag, 7. September, 19 Uhr, werden Mahalia Horvath und Elina Brams Ritzau ihrem Publikum in der Dorfkirche Isenbügel das breite Spektrum des Pantomimen- und Bewegungstheaters eindrücklich vorführen.