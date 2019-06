Ratingen : Irische Klänge am Eisenzeitlichen Gehöft

Was als kleine Session auf dem Gelände im Erholungspark Volkardey anfing, hat sich mittlerweile zu einem etablierten Folkfestival entwickelt.

Man merkt es Alex Otto an, an Folkerdey hängt sein ganzes Musikerherz, seine Leidenschaft: „Wenn ich zurückdenke an früher, als das hier einfach ein interner Treff war, an dem ein paar Leute ein wenig Musik gemacht haben und was daraus geworden ist, nämlich ein echt tolles und beliebtes Festival für die ganze Familie, dann ist das schon echt einmalig“, schwärmt der Ratinger Musiker und Mitglied des Fördervereins „Eisenzeitliches Gehöft“, „ach was, eigentlich ist es nicht nur ein Festival in Ratingen, sondern auch noch das Schönste.“