Kreis Mettmann : 81-jähriger Mann aus Hilden stirbt

Kreis Mettmann Die Zahl der Neuinfektionen ist nach Angaben des Kreises am Sonntag auf 3421 Fälle gestiegen.Gegenüber dem Freitag bedeutet das ein Plus von 634.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 3124, 634 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 312 (16 neu infiziert), in Haan 164 (12 neu), in Heiligenhaus 159 (13 neu), in Hilden 289 (30 neu), in Langenfeld 292 (13 neu), in Mettmann 263 (25 neu), in Monheim 301 (28 neu), in Ratingen 656 (43 neu), in Velbert 516 (55 neu) und in Wülfrath 172 (8 neu). Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag insgesamt 243 Neuinfektionen.