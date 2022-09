Höseler Bauprojekt : Goldkuhle: So sehen die Pläne aus

Das ehemalige Goldkuhle-Gelände soll völlig neu gestaltet werden. Dazu gibt es am Samstag eine Info-Veranstaltung. Foto: Achim Blazy (abz)

Hösel Bereits am Samstag gibt es zwischen 13 und 16 Uhr eine Informationsveranstaltung zu diesem für Hösel so wichtigen Bauvorhaben an der Bahnhofstraße. Bis zu 240 Wohneinheiten sind geplant. Die Bürgerinitiative hat noch viele Fragen.