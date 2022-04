Ratinger 1a-Lage : Altstadt-Gebäude wird komplett saniert

Jens Stieghorst (links) hat das Haus an der Oberstraße 30 von Andreas Feit (Mitte) und Astrid Feit gekauft. Jetzt gab es eine symbolische Schlüsselübergabe. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Immobilien-Kaufmann Jens Stieghorst hat das Haus an der Oberstraße 30, in dem das Café Feit untergebracht war, erworben. Was hinein kommt, ist noch unklar. Es gibt viele Anfragen. Der vordere Bereich steht unter Denkmalschutz.