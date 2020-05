Aktion : Gutscheine sollen Einzelhandel stärken

Trotz der Lockerungen wird es schwierig sein, wirtschaftlich wieder Fuß zu fassen. Ausgehend vom Inwestment plus-Teilprojekt, in dem die Stärkung des lokalen Handels- und Dienstleistungssektors speziell in Ratingen West eine zentrale Rolle spielt, wurde von Annelie Braun vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und Siegfried Zschauer eine flächendeckende Hilfsaktion für den Ratinger Einzelhandel entwickelt.

Ausgehend vom Inwestment plus- Teilprojekt, in dem die Stärkung des lokalen Handels- und Dienstleistungssektors speziell in Ratingen West eine zentrale Rolle spielt, wurde von Annelie Braun vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und Siegfried Zschauer eine flächendeckende Hilfsaktion für den Ratinger Einzelhandel entwickelt, die an die Solidarität der Ratinger Bürger mit dem lokalen, inhabergeführten Einzelhandel appelliert.