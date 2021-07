Ratingen : West bekommt ein Kulturzentrum

Julie Ilner und Oboja Adu (v.l.) machen die ehemalige Tanzschule am Sandbach zu einem Kulturloft. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen An der Sandstraße 33 öffnet am 15. August das Kulturloft Ratingen. Von diesem Tag an sind Gesang, Tanz, Poetry oder Kreativworkshops dort zu Hause. Der Verein Enije for Afrika bezieht dort sein Quartier.

Ratingen West hat ja schon so manchen kulturellen Meilenstein hervorgebracht – als da wären Fresh Familee, eine der ersten Hip-Hop-Bands, die Kabaretttruppe Westhäkchen oder die Zeltzeit. Nun steht etwas Neues in den Startlöchern. Mitte August öffnet an der Sandstraße in der ehemaligen Tanzschule das Kulturloft Ratingen.

In Düsseldorf ist der Verein Enije for Afrika längst ein Begriff. Er hat sich seit 18 Jahren der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen verschrieben und organisiert die Afrika-Tage, die übrigens Ende des Monats wieder über die Bühne gehen sollen. Aber: „Wir haben nie einen festen Ort in Düsseldorf gefunden“, erzählt Julie Ilner, bei Enije für Projekte und Vereinsarbeit zuständig.

Info Das Kulturloft Ratingen lädt zum Schnuppern Start Das Kulturloft Ratingen, Am Sandbach 33, öffnet am Sonntag, 15. August, ab 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Geplant ist eine Show und Probestunden. Workshops Im Anschluss sind täglich zwischen 12 und 20 Uhr Tanz- und Kreativworkshops geplant. Kontakt Interessenten können sich per E-Mail informieren. enije@enije.com julie.ilner@enije.com

Da traf es sich ganz gut, dass Oboja Adu, Vorsitzender des Vereins, auf einer Tour durch Ratingen die ehemalige Tanzschule an der Sandstraße entdeckte. Die Räumlichkeiten passten perfekt ins Konzept des Vereins. Also mietete Enije for Afrika sich ein, brachte die Räume auf Vordermann und stattete sie für seine Zwecke aus.

Der international bekannte Tänzer und Choreograf Flockey Ocscor wird im Kulturloft Ratingen Tanzworkshops anbieten. Foto: Achim Blazy (abz)

Das Konzept ist zweigeteilt: „Es gibt zum einen die Tanzschule, die Kurse für Salsa, Samba, AfroBeats oder Bollywood Dance anbietet“, erläutert Ilner. „Ein weiterer Bereich ist der Projektarbeit unseres Vereins vorbehalten.“ Hier finden Poetry-Workshops statt, Trommelkurse, Yoga oder Ferienkurse. Einer – in Kooperation mit der Diakonie und dem Jugendclub West – läuft bereits. Bis Ende der Woche machen Jugendliche mit dem Projekt „Akwaaba“ erste Erfahrungen auf der Bühne. Sie schnuppern in Musik, Gesang, Drums und Tanz und Theater. Am Ende soll das Ergebnis auf der Bühne präsentiert werden.

„Unser Programm ist bunt“, so Ilner. „Wir bieten Kunst und Rhythmus für Kinder und Jugendliche an, die Freude an Bewegung haben und experimentierfreudig sind. Später könnten auch Familiennachmittage, Frauen- und Seniorengruppen dazukommen. „Wir sind für alles offen und sehr interessiert an Ideen und Kooperationen“, sagt Ilner. Die Tanzschule ist grundsätzlich für alle offen, die Spaß an der Bewegung haben. „Sobald Corona es zulässt, wollen wir hier auch Veranstaltungen wie Partys und Konzerte anbieten“, so Ilner.

„Wir“ – das sind im Augenblick Oboja Adu als Vereinsvorsitzender (er hat Afro-Pop als Tanzstil entwickelt und unterrichtet im Tanzhaus NRW), Julie Ilner, Projektbetreuerin, Sanna Städtler, die ehrenamtlich unterstützt und Tahir Cevik, den Ratingern wohl eher als Tachi bekannt. Ende der 80er Jahre Mitglied von Fresh Familee, ist er der Musik- und Hip-Hop-Szene bis heute treu geblieben, kennt Ratingen West aus dem Effeff und bietet künftig Poetry-Workshops an. Gesucht werden aber immer noch Ehrenamtler und Dozenten, um das Angebot kontinuierlich weiter auszubauen.

Am Sonntag, 15. August, ab 13 Uhr stellt sich das Team bei einem Tag der offenen Tür vor. Enije gibt in einer Show eine Kostprobe dessen, was Teilnehmer in den Kursen lernen können. Wer Lust hat, kann sich in Probestunden gleich selbst ausprobieren. Ein Internetauftritt, eine Facebookseite und ein Instagram-Account sind in Arbeit und sollen bald online gehen.