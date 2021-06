Ratingen : Jugendberufsagentur berät jetzt auch online

Ausbildung ist ein wichtiger Lebensabschnitt. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Ratinger Service Grundsätzlich richtet sich das Angebot an alle junge Menschen unter 25 Jahren – also zum Beispiel auch an Abiturienten mit einem Einser-Notenschnitt, die nicht wissen, wie es für sie weitergehen kann.

(RP) Seit nunmehr drei Jahren bietet die Jugendberufsagentur (JBA) in Ratingen die offene Sprechstunde an. Dort finden junge Menschen unter 25 Jahren einmal pro Woche Antworten auf Fragen zu ihrer beruflichen oder schulischen Zukunft, aber auch bei persönlichen oder familiären Schwierigkeiten.

Ein erfahrenes Beraterteam hört sich die geschilderten Sorgen und Nöte an, um dann gemeinschaftlich eine Lösung zu finden. Da in Zeiten von Corona die Beratung nur eingeschränkt telefonisch möglich war, besteht ab sofort immer dienstags von 14 bis 16 Uhr das Angebot einer Online-Beratung durch die JBA.

Das Team der Jugendberufsagentur besteht aus Beraterinnen und Beratern der Diakonie (Jugendhilfe), des Jobcenters ME-Aktiv und der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Sie stimmen sich sowohl mit dem Jugendlichen als auch untereinander eng ab und versuchen, eine passgenaue Hilfe zu erarbeiten. Ob drohende Wohnungslosigkeit, Ausbildungssuche, Schwangerschaft oder Sicherung des Lebensunterhaltes – gemeinsam wollen die JBA-Berater die jungen Menschen in der aktuellen Situation unterstützen und bei Bedarf den Kontakt zu einem entsprechenden Hilfesystem herstellen.

Mitunter melden sich auch Lehrer, die besorgt sind über einen Schüler, oder Eltern, deren Kinder die Schule aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr besuchen wollen.

Ziel ist es, junge Menschen bei der Integration von Schule in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu begleiten, mögliche Hürden aus dem Weg zu räumen, gegebenenfalls neue Perspektiven zu eröffnen und entsprechende Unterstützung anzubieten, zum Beispiel bei der Verselbständigung.

Junge Menschen, die Interesse an einer Beratung haben, melden sich bitte bei der Diakonie Ratingen (Beratung U-25). Ansprechpartnerinnen sind Anika Stillger-Berchner, Tel. (02102) 954423, E-Mail: [email protected]is-mettmann.de, oder Larissa Reitzer, Tel. (02102) 954424, E-Mail: [email protected]