Ratingen : Innere Sicherheit: Minister Reul in der Stadthalle

Ratingen (RP) Eine Mitgliederversammlung der CDU Ratingen wird am morgigen Freitag, 13. September, ab 18 Uhr im Angersaal der Stadthalle den Kandidaten der Ratinger Christdemokraten für die Wahl des Bürgermeisters bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr bestimmen.

Zu Beginn der öffentlichen Mitgliederversammlung, zu der alle Bürger eingeladen sind, wird der Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), über die Innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen wie auch in Ratingen sprechen. „Wir freuen uns sehr, dass Innenminister Herbert Reul nunmehr bereits zum zweiten Mal in Ratingen für einen Vortrag rund um das wichtige Thema der ,Inneren Sicherheit’ und einen Austausch zur Verfügung steht“, so Patrick Anders, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes.