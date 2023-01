Heiligenhaus „Inner Wheel Club“ zieht Bilanz und schaut voraus

Die Frauen des Inner Wheel Clubs Velbert nähten erneut Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Die bunten Kissen wurden der Selbsthilfegruppe „Starke Frauen – gemeinsam gegen Brustkrebs“ in Velbert überreicht. Die Selbsthilfegruppe wurde 2006 gegründet. Die Treffen sind an jedem ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr für Frauen unter 60 Jahren und an jedem zweiten Dienstag im Monat um 15 Uhr für Frauen ab 60 Jahren in den Selbsthilfe-Gruppenräumen des Helios Klinikums Velbert (Robert-Koch-Str. 12). Die Herzkissen sollen den Patientinnen Mut machen nach ihrer schweren Diagnose. Sie dienen aber auch durch ihre anatomische Form der Linderung von Beschwerden nach der Operation. Im Inner Wheel Club Velbert engagieren sich zurzeit 35 Frauen vor allem für soziale Projekte auf lokaler Ebene. Dazu gehören Sach- und Geldspenden für das Frauenhaus in Mettmann, die Diakonie Aprath, den Verein „Hilfe für Kinder e.V.“ in Velbert und vieles mehr. Der Club erfüllt jedes Jahr Wünsche im Rahmen der Wunschbaumaktion in Heiligenhaus und es wurden in den letzten Jahren Schultüten für Einschulungskinder in Velbert und Heiligenhaus gespendet. Die finanziellen Mittel werden durch Benefizveranstaltungen wie Kino-Matineen, Verkaufsaktionen auf Trödelmärkten usw. zusammengetragen. Inner Wheel ist die weltweit größte eigenständige internationale Frauen-Service-Organisation. Sie ist mit 110 000 Mitgliedern in 105 Ländern aktiv. Das soziale Engagement richtet sich dabei schwerpunktmäßig an Frauen, Kinder und Familien. Das übergeordnete Motto von Inner Wheel lautet: Freundschaft – soziales Engagement – internationale Verständigung. Einmal im Monat treffen sich die Frauen im Waldhotel in Heiligenhaus. Neben dem freundschaftlichen Austausch werden bei den Treffen unter anderem Vorträge gehalten und neue Projekte organisiert. 2024 feiert Inner Wheel sein 100jähriges Jubiläum. Der 10. Januar ist dabei der Gründungstag der Organisation, genannt „Tag der guten Tat“.