Ratingen : Inner Wheel verkauft Vintage Mode

Am Wochenende öffnet der Charity-Markt im Haus am Turm.

(RP) Wer hochwertige Mode mit Vintage-Charme zu fairen Preisen Second Hand kaufen möchte, sollte sich das Wochenende 16. und 17. November notieren. Dann organisiert der Inner Wheel Club Ratingen einen Charity Markt. Von 10 bis 16 Uhr werden an beiden Tagen im Gemeindezentrum Haus am Turm, Angerstraße 11, Kleidung, Schuhe, Accessoires wie Taschen und Gürtel, aber auch Porzellan und Kristall angeboten – schöne Stücke von guter Qualität.