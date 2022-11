Deignerstücke für kleines Geld : Designerflohmarkt für den guten Zweck

Letzte Vorbereitungen für den Edelfummel-Flohmarkt im Arkadenhof: Susanne Sauerland-Leyendecker (r.) und Kirsten Danke vom Inner Wheel Club Ratingen nehmen das Angebot in Augenschein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bei einem Vintage-Trödel des Ratinger Inner Wheel Clubs am 12. und 13. November sollen hochwertige Gesignerstücke den Besitzer wechseln. Mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützen die Frauen Ratinger Bürger in Not.