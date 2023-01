Neujahrslauf Ratingen Neujahrslauf in der City: Busse fahren Umleitungen

Die Busse der Linie O 15 fahren in Richtung St.-Marien-Krankenhaus und Ratingen Mitte eine Umleitung ab der Haltestelle „Evangelisches Krankenhaus“. In Richtung Auf der Aue und Ratingen Ost S fahren die Busse eine Umleitung ab der Haltestelle „Ratingen Mitte“. Die Haltestellen „Hauser Ring“, St.-Marien-Krankenhaus“, „Friedhofstraße“ und „Grabenstraße“ in beiden Richtungen entfallen, bitte stattdessen die Haltestellen „Evangelisches Krankenhaus“ oder „Ratingen Mitte“ nutzen.