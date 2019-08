Ratingen : Innenstadt: Fünf Drogendealer festgenommen

Ratingen (RP) Am Montagabend konnte der Polizeisonderdienst fünf Drogendealer festnehmen und über zwei Kilogramm Haschisch sowie hohe Summen Bargeld beschlagnahmen. Zuvor hatten die Polizisten einen 21-jährigen Dealer dabei beobachtet, wie dieser einem 28-jährigen Mann in einem Park in Höhe der Brunostraße Drogen verkaufte.

