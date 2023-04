Ratinger Fälle Sprengungen – was die Ministerin sagt

Die letzten massiven Automatensprengungen in Ratingen Mitte und in Lintorf beschäftigen jetzt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Hintergrund: Nach den Taten im März dieses Jahres hatte die örtliche CDU Geldeinfärbesysteme in Automaten gefordert. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer hatte diese Forderung unterstützt und wandte sich eindringlich an die Ministerin. Die Reaktion des Ministeriums kam nun schneller als erwartet, gibt Beyer überrascht zu.