Lintorfer Kunst : Neue Ausstellung im Kunstbüdchen

Lintorf Ab Freitag ist auf der Speestraße in Lintorf eine Installation zu sehen.

(RP) Neues aus dem Kunstbüdchen in Lintorf: Dort wird unter dem Titel „Les Oiseaux et le Poulet“ am Freitag, 24. September, um 18 Uhr die nächste Ausstellung eröffnet. Gezeigt wird eine Installation von Gabriele Horndasch, die nicht nur auf den Innenraum des Büdchens beschränkt bleibt. Horndasch, die in zahlreichen Werken Leuchtbuchstaben aus Werbeanlagen in Zweitverwertung in einen neuen Sinnzusammenhang setzt, hat den senegalesischen Künstler Daouda Diouma mit Arbeiten für den Innenraum eingeladen. Ihre eigene Arbeit konzentriert sich hingegen auf den Außenraum. Gemeinsam ist Diouma und Horndasch, dass sie mit ihren Werken Upcycling betreiben. Und so tritt das „Poulet“ (Hähnchen) auf dem Dach in einen Dialog mit den „Oiseaux“ (Vögeln) im Innenraum, ebenso wie eine sichtbare Beziehung zwischen Betrachter und der Arbeit selbst entsteht. Besucher sollten sich überraschen lassen, so Organisatorin Dr. Sabine Tünkers.

„Die Idee ist nicht, zu verkaufen, was im Büdchen zu sehen ist“, verriet Tünkers in einem früheren Gespräch. Es soll vielmehr der Künstler vorgestellt werden, dessen Werke über die Internetseite des Büdchens zu erwerben sind. Wer also Gefallen an dem findet, was er von außen begutachten kann, findet weitere Arbeiten auf der Internetseite. Damit ist das Angebot des Büdchens noch nicht erschöpft. An der Außenseite stehen zwei Automaten. „Sie sollen die Idee des Büdchens erhalten“, betonte Tünkers. So enthält einer der Automaten kleine Kunstwerke, Büchlein, Knete oder Pastellkreide – Kunst to go also. Der zweite Automat versorgt die Lintorfer mit Getränken und Leckereien, die sorgfältig ausgesucht wurden. „Es sind Artikel mit besonderem und regionalem Touch“, betonte sie. Darunter Marmelade, Honig, Saft oder handgeschöpfte Schokolade.