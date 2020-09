Düsseldorf macht es vor: : Politik will mehr Wohnraum für Azubis

Ratingen Auszubildende und Studierende sollen bei der Wohnungspolitik in den Blickpunkt rücken. Nachwuchskräfte stärken den Wirtschaftsstandort, so SPD-Bürgermeisterkandidat Wiglow.

So werde beispielsweise in Düsseldorf in jedem Bebauungsplanverfahren seit 2016 mit Blick auf den Abschluss des „Städtebaulichen Vertrages“ nicht nur die Quotierung nach dem dortigen Handlungskonzept Wohnen, sondern auch die Frage, ob Azubi-Wohnen realisiert werden kann, geprüft, so Wiglow.