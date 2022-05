Ratingen : SPD-Senioren: Bessere Haltestellen

Zur Mobilität gehören gut ausgestattete Haltestellen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ja zum Neun-Euro-Ticket, Antrag für mehr Aufenthaltsqualität. Immer wieder sehe man Senioren, die gebückt am Stock oder Rollator, bei Regen oder in der Sommerhitze auf ihren Bus warten, so die SPD-Senioren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Um Autofahrer und Pendler angesichts der hohen Spritpreise zu entlasten, hat die Bundesregierung beschlossen, für 90 Tage eine Fahrkarte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für neun Euro pro Monat einzuführen. Startzeitpunkt ist der 1. Juni – und zwar bundesweit.

„Wir freuen uns auf das Ticket und wollen mit dem Bus oder der Bahn fahren. In Ratingen sind wir relativ gut an das Netz der Rheinbahn angeschlossen“, so der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD, Karl-Ludwig Schröder.

„Nur wenn man die Haltestellen sieht, ist man gerade als älterer Mensch von deren Ausstattung enttäuscht“, betont Joachim Dorner (Vorsitzender der AG). So steht oft nur das Schild mit dem Fahrplan am Straßenrand. „Immer wieder sehe ich Senioren, die gebückt am Stock oder Rollator, bei Regen oder in der Sommerhitze auf ihren Bus warten. Das sollten wir als Stadtgesellschaft nicht einfach übersehen“, so Dorner.

„Einwände wie kein Platz, zu schmaler Bürgersteig und kein öffentlicher Grund zeugen eher von mangelndem politischen Willen. Aus der Perspektive einer fußgängerfreundlichen Stadt ein nicht hinnehmbarer Zustand“, meinte Schröder.