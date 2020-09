Kostenpflichtiger Inhalt: Großreinemachen : Sauber machen in Lintorf und Homberg

Beim letzten Dreck-Weg-Tag in Lintorf packte die Handballabteilung des TuS Lintorf tatkräftig mit an. Jetzt wird im Stadtteil wieder sauber gemacht, allerdings unter veränderten Rahmenbedingungen. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Am 26. und 27. September heißt es „Lintorf wird sauber“. Die Lintorfer werden gebeten, Straßen, Plätze und Parks in ihrem Umfeld von Abfall zu befreien. Und auch in Homberg werden die Bürger wieder aktiv – und zwar am 5. Oktober.