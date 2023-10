Fachklinik in Ratingen Rheuma verstehen und richtig behandeln

Hinter dem Begriff Rheuma verbergen sich mehr als 100 Erkrankungen, die ganz unterschiedliche Körperbereiche betreffen. Häufig sind es die Gelenke, die infolge der fortschreitenden Zerstörung schmerzen. Aber oft bereiten auch das Nervensystem oder die durch Entzündungsprozesse geschädigten Organe Probleme. Am Welt-Rheuma-Tag am 12. Oktober informiert die Fachklinik 360° in Patientenvorträgen ab 15 Uhr über verschiedene Ausprägungen und gezielte Behandlungsmöglichkeiten bei Rheuma.