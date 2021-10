Viele Patienten mit Bauchdecken- und Leistenbrüchen : Marien-Krankenhaus informiert über Hernien

Ratingen Das Sankt Marien Krankenhaus bietet am 3. November, dem „Tag der Hernie“ einen besonderen Infotag an. Es geht um Ursachen und Behandlung dieses weit verbreiteten Leidens.

Doch was ist eine Hernie? „Hernie ist der medizinische Fachbegriff für einen Eingeweidebruch“, erklärt Etzkorn. „Dabei handelt es sich um eine angeborene oder erworbene Lücke in den Bauchwandschichten, durch die Eingeweide treten können.“ Und das kommt relativ häufig vor: Bei jeder achten Frau und bei jedem vierten Mann tritt eine Hernie auf, die bei einer Nicht-Behandlung im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein kann.

Als zertifiziertes Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie ist die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Sankt Marien Krankenhauses auf die Operation bei Hernien spezialisiert. „Wir bieten höchstmögliche Qualität für eine schonende und sichere Behandlung und passen dabei die Verfahren individuell dem Patienten an“, betont Dr. Richard Klatt, Leitender Oberarzt der Klinik. „Dabei setzen wir auf modernste, auf den Leitlinien der Fachgesellschaften basierende Präventions-, Untersuchungs- und Behandlungstechniken“, so Klatt, der soeben als einer der Ersten von 13 europäischen Chirurgen die Zusatzbezeichnung FEBS – AWS (Fellow of the European Board of Surgery – Abdominal Wall Surgery) erworben hat. Diese, einem europäischen Facharzttitel adäquate Qualifikation, kann mit „Bauchwandchirurgie“ übersetzt werden.