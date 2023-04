Heiligenhaus Betrugsmaschen: Polizei informiert Senioren

Unterdessen meldet die Polizei einen weiteren Fall von Betrug an Senioren. Unbekannte brachten am Mittwoch eine betagte Heiligenhauserin um einen vierstelligen Geldbetrag. Die Frau bekam zuvor eine Nachricht per WhatsApp, in der sich der oder die mutmaßlichen Betrüger als ihre Tochter ausgaben. Der Hergang des dreisten Betrugs: Gegen 9.15 Uhr erhielt 76-Jährige über den Messengerdienst WhatsApp eine Nachricht einer unbekannten Nummer. Der oder die mutmaßlichen Betrüger gaben sich als Tochter der Seniorin aus und gaben vor, dass diese eine neue Nummer habe. Im weiteren Verlauf baten sie um die Erledigung einer Überweisung. Weil die Seniorin die Angaben für glaubhaft hielt, überwies sie das Geld. Später bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.