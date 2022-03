Pilotprojekt Lintorf : Veranstaltung informiert über energetische Sanierung

Lintorf Die Stadt Ratingen hat ein nachhaltiges Energiekonzept für ein ausgewähltes Gebiet in Lintorf erstellt. Mit Informationsveranstaltungen sollen die Bürger eingebunden werden.

() Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Pilotprojekts „Nachhaltiges Energiekonzept Lintorf“ geht in die zweite Runde: Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Mittwoch, 16. März, 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Lintorf, Duisburger Straße 112, stehen die Einsparpotenziale bei der energetischen Gebäudesanierung. Eingeladen sind insbesondere (aber nicht nur) Bewohner des Pilotgebiets im Lintorfer Norden zwischen Brandsheide und Breitscheider Weg.