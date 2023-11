Ratingen Cüppers-Kolleg stellt sich künftigen Schülern vor

Mit seiner Vielfalt an Bildungsgängen bietet das AJC jeden möglichen allgemeinbildenden Schulabschluss - vom ersten Schulabschluss bis zum Allgemeinbildenden Abitur (Allgemeine Hochschulreife) – teilweise in Verbindung mit einem Berufsabschluss, wie Kinderpfleger, Heilerzieher oder Informationstechnische Assistenten. Der Unterschied zu allgemeinbildenden Schulen besteht in der beruflichen Ausrichtung. Je nach Neigung können die Schüler wählen zwischen Technik, Informationstechnik, Wirtschaft oder Sozialem. Die gewählte Fachrichtung bestimmt jedoch nicht die Auswahl späterer Studienmöglichkeiten. Man kann jeden Studiengang studieren, genauso wie bei Abschlüssen allgemeinbildender Schulen.