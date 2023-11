Heiligenhaus Berufskolleg bietet viele Wege in den Beruf

Zudem gibt es eine enge Kooperation zwischen der Schule, der Schlüsselregion und der IHK. Das wurde zuletzt im Frühsommer deutlich, als das Kolleg seinen 150. Geburtstag feierte. Soweit reichen in Niederberg Ideen zur Verzahnung von Schule und Ausbildung zurück. Schon in einer Talkrunde zum Jubiläum waren aber auch besorgte Töne zu hören: Der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften ist in allen Unternehmen spürbar, statt in eine Ausbildung zu gehen, wird lieber studiert. Ausbildung als Sprungbrett zu beruflichem Erfolg müsse wieder stärker an Attraktivität gewinnen, so der Tenor.